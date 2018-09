À qui vont les dons politiques?

Plus des deux-tiers des dons versés aux partis politiques, aux Îles, vont au Parti libéral du Québec.

Selon une compilation de La Presse, basée sur les données du Directeur général des élections du Québec en date du 17 septembre, les électeurs madelinots y ont versé des contributions totalisant quatre mille 645 dollars.

C’est plus du double de ce qu’a récolté la formation péquiste, dans l’archipel.

Le Parti québécois a reçu deux mille 180 dollars en dons.

La Coalition avenir Québec et Québec solidaire ont respectivement récolté 200 et 150 dollars.

À l’échelle nationale, c’est le PQ qui récolte davantage que ses adversaires.

C’est d’ailleurs la seule formation à avoir récolté plus d’un million de dollars depuis le début de l’année.