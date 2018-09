Alexandre Taillefer en appui à la candidate Maryse Lapierre

Le président de la campagne électorale du Parti libéral du Québec, l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, était dans l’archipel jeudi pour motiver les troupes libérale du comté qui fait jusqu’ici l’objet d’une lutte serrée entre le Parti libéral et le Parti québécois. M. Taillefer fait l’éloge de la candidate locale, Maryse Lapierre, et du bilan du dernier gouvernement libéral, en plus de lancer un appel à la population afin qu’elle exerce son droit de vote: