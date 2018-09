Arseneau et Lapierre toujours au coude à coude

Les nouvelles projections sur les intentions de vote des Madelinots donnent toujours Maryse Lapierre et Joël Arseneau au coude à coude.

Suite au dernier sondage national de la firme Ipsos, publié le 22 septembre, Qc125 estime que la candidate libérale récolterait 35 pour cent des voix, contre 34 virgule huit pour son opposant du Parti Québécois.

Quant à Québec solidaire, voilà qu’il récolterait deux fois plus d’appuis que la Coalition avenir Québec; Qc125 lui accordant 18 pour cent du vote populaire, aux Îles, contre 11 pour cent pour la CAQ.

Il y a deux semaines, cette tendance était totalement inversée.

Notons enfin que, selon les calculs du modèle informatique Too Close to Call, le Parti libéral du Québec remporterait 37 pour cent des suffrages des électeurs madelinots, le premier octobre, contre 33 pour cent pour le PQ, 19 pour cent pour Québec solidaire et 10 pour cent pour la CAQ.