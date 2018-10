Aux urnes citoyens!

C’est à 9 heures 30 ce matin que s’ouvrent les 31 sections de vote de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine, en ce jour J de l’élection générale du Québec.

Dix mille 724 résidents du territoire sont inscrits sur la liste électorale; il s’agit d’une baisse d’un pour cent par rapport à l’élection d’avril 2014.

Du nombre, 16 pour cent ont déjà exercé leur droit de vote par anticipation, incluant ceux qui se trouvent à l’extérieur de l’archipel, pour leurs études, par exemple.

Quatre candidats se font la lutte pour succéder au député sortant, Germain Chevarie : Joël Arseneau du Parti Québécois, Robert Boudreau de Québec solidaire, Maryse Lapierre du Parti libéral du Québec et Yves Renaud de la Coalition avenir Québec.

Les bureaux de vote fermeront à 20 heures.

À la dernière élection générale, le taux de participation des électeurs de l’archipel s’élevait à 77 pour cent; soit cinq points et demi de plus que la moyenne québécoise.