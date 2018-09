La candidate libérale sur les enjeux environnementaux

Plus tôt cette semaine, les organismes du milieux du secteur de l’environnement, soit la Société de conservation, l’Association madelinienne pour la sécurité énergétique et environnementale et Attention FragÎles, ont exprimé leurs attentes envers les candidats locaux aux élections provinciales du 1er octobre. La libérale Maryse Lapierre commence par adresser les attentes de la Société de conservation des Îles, avec qui elle partage un historique: