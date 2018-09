Cédric Arseneau est confirmé dans ses fonctions de directeur de secteur

Cédric Arseneau est confirmé dans ses fonctions de directeur du secteur des Îles chez Pêches et Océans Canada.

Cela fait un an qu’il occupait cette fonction sur une base intérimaire, à la tête d’une équipe de 27 employés.

Sylvie Pelletier, directrice générale régionale associée, note que son parcours diversifié au sein du ministère depuis 2005, jumelé à sa formation académique- M. Arseneau est notamment détenteur d’une maîtrise en administration publique- font de lui un candidat de choix pour diriger le bureau de Cap-aux-Meules :

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/09/CLIP-1-PÊCHE-NOMINATION-CÉDRIC-ARSENEAU-19-9-2018.mp3 Cédric Arseneau est lui-même évidemment très content de la nouvelle, qui le ramène officiellement dans l’archipel après un exode d’une dizaine d’années.

Une de ses priorités sera de revoir le mode de gouvernance en place, en lien avec les comités consultatifs de gestion :

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/09/CLIP-2-PÊCHE-NOMINATION-CÉDRIC-ARSENEAU-19-9-2018.mp3 Le directeur de secteur du MPO a aussi comme défi de concilier les intérêts des pêcheurs madelinots et les enjeux nationaux et internationaux, dont la protection des baleines noires menacées de disparition.

Une consultation est également en cours, sur la réforme de la Loi sur les pêches, pour y inclure la protection de l’indépendance des flottilles côtières.