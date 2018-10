La directrice de scrutin apporte des précisions sur les résultats d’hier soir

En entrevue avec la directrice de scrutin des Îles, Sophie Cassis, ce matin, je me suis d’abord excusée d’avoir laissé entendre, dans notre bulletin de nouvelles, qu’elle avait prématurément annoncé la victoire de Joël Arseneau, hier soir, alors que c’est CFIM et certains autres médias nationaux qui ont fait l’erreur.

Cela dit, je lui ai demandé comment expliquer qu’il y avait trois sections de vote de plus dans ses tableaux, au bureau de scrutin de Gros Cap, alors qu’on ne les avait pas en studio, à CFIM, pour notre soirée électorale spéciale…