Hausse de sept pour cent du vote par anticipation aux Îles

Mille 618 électeurs ont exercé leur droit de vote par anticipation, dans l’archipel, au cours de la dernière semaine.

C’est sept pour cent de plus que lors de l’élection générale du 7 avril 2014.

Du nombre, 87 personnes ont fait une demande de vote à domicile; soit plus du double qu’il y a quatre ans.

En contrepartie, le nombre de résidents des Îles qui ont exercé leur droit de vote hors Québec se limite à cinq cette année, contre 67, en 2014.

Selon Sophie Cassis, directrice de scrutin, cette différence s’explique du fait qu’il y avait encore beaucoup de Madelinots en Floride, à l’époque, au mois d’avril.

D’ailleurs, en ce début d’automne, le vote au bureau de la directrice de scrutin est lui-même trois fois plus élevé qu’au printemps 2014.

Cela s’explique en partie du fait que bon nombre de Madelinots ont voté en prévision d’un déplacement à l’extérieur de l’archipel, le premier octobre.

Mme Cassis note aussi que 146 électeurs de l’extérieur des Îles ont exercé leur droit de vote hors circonscription, alors qu’on n’en enregistrait aucun quatre ans plus tôt.

Il s’agit d’étudiants, de travailleurs et de visiteurs provenant de 59 circonscriptions différentes.