Élu député des Îles-de-la-Madeleine avec une très mince majorité, Joël Arseneau, savoure sa victoire à l’arrachée.

Suite au processus de recensement des votes du premier octobre, mené cet avant-midi au bureau de scrutin de Gros Cap, on apprend qu’il n’a qu’une avance de seulement 18 voix, sur son adversaire du Parti libéral, Maryse Lapierre.

C’est la preuve que chaque voix compte, souligne le nouveau député péquiste :

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/10/CLIP-1-POLITIQUE-VICTOIRE-ARSENEAU-2-10-2018.mp3 M. Arseneau promet d’être un député accessible et rassembleur, dans l’intérêt de tous les Madelinots :

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/10/CLIP-2-POLITIQUE-VICTOIRE-ARSENEAU-2-10-2018.mp3 Joël Arseneau ne se formalise pas d’être un député d’arrière banc, dans la foulée de l’effondrement du Parti Québécois, derrière Québec solidaire devenue la deuxième opposition officielle.

Il se félicite de faire partie d’un caucus de députés expérimentés et efficaces, aux côtés des Hivon, Bérubé et LeBel, entre autres.