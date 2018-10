L’AMSÉE est satisfaite de la collaboration du MERN dans la recherche de puits abandonnés

En avril l’ancien ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau avait annoncé une démarche de repérage de puits pétro-gaziers abandonnés à l’échelle du Québec. La semaine dernière, des inspecteurs étaient dans l’archipel pour tenter de localiser des puits, qui figuraient ou non sur leur liste, afin de mettre leur inventaire à jour. Ils ont été assistés par l’Association madelinienne pour la sécurité énergétique et environnementale, qui dispose également d’un inventaire, non seulement de puits de forage, mais aussi de puits de sondage minier, qui étaient traités avec du diésel pour la lubrification, ce qui selon l’AMSÉE, aurait pu causer une contamination de l’environnement. Ce qui motive d’autant plus leur repérage. La présidente de l’organisme, Marianne Papillon, fait le point sur la collaboration terrain qu’elle a eu avec les représentants du ministère: