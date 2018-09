LUNDI 24 septembre 2018

Aujourd’hui LUNDI:

14h15 VIEUX TREUIL: Pier-Philippe Poirier nous parle de la longue journée du « musicothon », sur la Grave.

14h35 LIVRES: l’auteur Jean Lemieux sort « Une sentinelle sur le rempart« … un récit autobiographique qui nous plonge au coeur du système de santé.

15h10 CONTES EN ILES: on reçoit, avec plaisir et humour Réjeanne Lapierre et David Vigneault, qui participent ce soir à la Veillée des veillées.

15h35 BD: Jipi Perreault nous parle de « la Rose du ciel« , une bande dessinée audacieuse.

16h00 nouvelles locales

16h20 ACTUALITÉ: Antonin Valiquette profite de son passage pour nous présenter un entretien avec Daniel Côté qui nous confirme l’installation de wi-fi à bord des autobus de la Régim.

16h40 la ministre Joly annonce un financement pour des activités culturelles locales.

17h00 infos régionales, nationales, internationales et sportives