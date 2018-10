Maryse Lapierre envisage un dépouillement judiciaire

La candidate libérale défaite à l’élection générale du premier octobre, dans le comté des Îles, envisage de demander un recomptage judiciaire.

Maryse Lapierre n’a perdu la course remportée par le péquiste Joël Arseneau que par 18 voix.

Elle avait concédé la victoire, le soir de l’élection, lundi, lorsque le résultat préliminaire donnait au péquiste une avance de 41 voix.

Or, cet écart a été révisé à la baisse à deux reprises, depuis, dans la foulée du décompte des votes hors circonscription, et du processus de recensement des votes.

Maryse Lapierre se refuse pour l’instant à tout autre commentaire ou entrevue.

Elle dispose de quatre jours suivant le recensement des votes, soit jusqu’au samedi 6 octobre, pour déposer une demande de dépouillement judiciaire, auprès du Directeur général des élections du Québec.