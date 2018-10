Maryse Lapierre s’inscrit en dépouillement judiciaire

Le candidate du Parti libéral du Québec pour la circonscription des Îles, Maryse Lapierre, demande un dépouillement judiciaire.

Elle a été battue, à l’élection générale du premier octobre, par le candidat du Parti Québécois, Joël Arseneau, avec une majorité de seulement 18 voix.

C’est la firme Deveau Avocats qui a déposé sa requête au palais de justice de Havre-Aubert, ce matin.

Elle sera signifiée aux partis concernés en cours de journée, par huissier.

Le juge Denis Paradis, de la Cour du Québec, aura ensuite à se prononcer sur sa recevabilité, demain matin à 9h30.

En vertu de l’article 386 de la Loi électorale, le dépouillement doit commencer dans les quatre jours de la présentation de la demande, et doit être réalisé le plus rapidement possible.

L’article 387 stipule que le juge doit donner un avis d’une journée au directeur général des élections et aux candidats concernés, de la date, de l’heure et du lieu du dépouillement.

Pour sa part, Maryse Lapierre ne commentera pas la démarche.

À compter d’aujourd’hui, c’est le PLQ qui prend le relais de ses communications.