Nouvelle projection des intentions de vote

Les projections des intentions de vote réalisées par Too Close to Call sont plus généreuses pour la candidate libérale Maryse Lapierre.

Cette fois, l’entreprise de simulation électronique se base sur le dernier sondage Léger-TVA rendu public le 18 septembre.

Pour le comté des Îles-de-la-Madeleine, les projections donnent près de cinq points d’avance au Parti libéral du Québec, à 39 virgule huit pour cent, devant le Parti Québécois, qui récolterait 35 virgule un pour cent des voix.

Too Close to Call estime ainsi que 72 pour cent des probabilités de victoire, le premier octobre, vont à Maryse Lapierre, contre 28 pour cent pour Joël Arseneau.

La circonscription des Îles est toutefois qualifiée de pivot par les analystes de la simulation électronique Qc125.

Cela signifie que les prédictions y sont très difficiles, parce qu’aucun des partis ne récolte au moins 60 pour cent des projections du vote populaire.