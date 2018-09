Old Harry: La Cour Suprême de Terre-Neuve entendra les plaignants

La Cour Suprême de Terre-Neuve accepte d’entendre le litige qui oppose une coalition d’organismes environnementaux, dont Attention FragÎles, à l’Office Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers concernant l’exploration du site Old Harry.

Les plaignants estiment que l’Office a fait une erreur de droit et a posé un geste déraisonnable en émettant un nouveau permis d’exploration pétrolière à Corridor Resources, le 15 janvier 2017, au-delà de la limite maximale de neuf ans, à laquelle sont normalement assujettis les droits de forages.

Aussi le tribunal a-t-il rejeté la motion de l’Office et de Corridor débattue en décembre dernier, et qui visait à bloquer la poursuite sous prétexte que les plaignants n’avaient aucun intérêt au dossier.

Le porte-parole de la Coalition St-Laurent, Sylvain Archambault, se réjouit de cette première victoire:

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/09/CLIP-1-ENVIRONNEMENT-DÉCISION-OLD-HARRY-17-9-2018.mp3 Tandis que la décision de la Cour Suprême est tombée en juin, les défendeurs ont décidé de ne pas exercer leur droit d’appel, échu depuis le mois dernier.

Le procès ira donc de l’avant le 25 février prochain :

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/09/CLIP-2-ENVIRONNEMENT-DÉCISION-OLD-HARRY-17-9-2018.mp3 Les plaignants sont représentés par la firme Écojustice de Toronto.

Ses avocats, spécialisés en droit de l’environnement, sont tous bénévoles.