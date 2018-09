Le PQ défend Joël Arseneau

Le Parti Québécois se porte à la défense de son candidat des Îles, Joël Arseneau, dont les adversaires questionnent l’éligibilité, du fait de son inaptitude à siéger sur un conseil municipal pour encore deux ans.

Selon ce que rapporte le quotidien La Presse, sa vice-cheffe, Véronique Hivon, questionnée en conférence de presse mercredi, a qualifié de mineures les entorses à l’éthique qui ont mené M. Arseneau devant les tribunaux en 2013 et en 2015.

À l’époque où il était maire, il a été acquitté des accusations de fraude et de vol qui pesaient contre lui, pour avoir tardé à rembourser des dépenses totalisant 28 mille sur la carte de crédit municipale.

Deux ans plus tard, devant la Cour supérieure, M. Arseneau concluait une entente à l’amiable pour éviter un nouveau procès, suite à une requête en déclaration d’inhabileté déposée par la procureure générale du Québec.

Mme Hivon estime que la situation, dont tout le monde est au courant, a été réglée correctement et ne remet donc pas en question ses qualifications à être candidat sous la bannière péquiste.