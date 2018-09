Le PQ dénonce une manoeuvre libérale pour influencer l’électorat

Le Parti Québécois se questionne sur la légitimité de la réunion qu’a convoquée le député sortant Germain Chevarie aujourd’hui, pour proposer une solution impliquant un soutien gouvernemental pour aider Autobus Les Sillons.

Selon le député sortant, cette proposition tarifaire, en partenariat avec la Communauté maritime, aiderait l’entreprise à concurrencer les transports aériens.

Or, M. Chevarie, qui n’est plus député depuis la dissolution du parlement, n’a pas la légitimité d’engager des fonds gouvernementaux, souligne le député sortant de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé :

Le candidat du PQ aux Îles, Joël Arseneau, voit dans la sortie publique de M. Chevarie une surprenante dérive éthique :

Autobus Les Sillons a annoncé cette semaine qu'elle annulait sa desserte du temps des Fêtes pour cause de non-rentabilité.