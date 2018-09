Première victoire dans la contestation du permis de Corridor Resources

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la contestation judiciaire de la validité du permis d’exploration de la portion terre-neuvienne du site Old Harry, octroyé l’an dernier au groupe de prospecteurs pétroliers Corridor Resources de Halifax.

La Cour Suprême de Terre-Neuve accepte d’entendre la plainte de cinq organisations autochtones et environnementales, alors que l’Office Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers et Corridor contestaient eux-mêmes leur droit à s’inscrire en justice dans ce dossier.

Le porte-parole de la Coalition St-Laurent, Sylvain Archambault nous remet en contexte…