Les probabilités de victoire électorale s’inversent, selon Qc125

Le candidat péquiste Joël Arseneau prend une légère avance sur sa rivale libérale Maryse Lapierre, selon Qc125.

La plus récente projection des intentions de vote des Madelinots, datée du 17 septembre, donne un avantage d’un demi point à M. Arseneau, avec 35 virgule six pour cent contre 35 virgule un.

Au dernier coup de sonde du 10 septembre, Mme Lapierre menait par deux points de pourcentage.

Ainsi, selon Qc125, 52 pour cent de probabilités de remporter la circonscription des Îles, à l’élection générale du premier octobre, vont désormais au candidat du Parti Québécois, contre 48 pour cent pour la candidate du Parti libéral.

La CAQ et Québec solidaire récolteraient respectivement 19 et huit pour cent des voix.