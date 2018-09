Rassemblement militant de Québec solidaire

Il y avait salle comble à la brasserie À l’abri de la tempête, hier en fin de journée, où s’étaient réunis les militants de Québec solidaire, en appui à leur candidat Robert Boudreau.

Présent virtuellement, le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois se réjouit de ce que le vent tourne en faveur de sa formation politique, tant dans les sondages que sur le terrain.

Il prévoit que les jeunes, en particulier, iront voter dans une proportion historique, le premier octobre :

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/09/CLIP-1-POLITIQUE-Qc-SOLIDAIRE-27-9-2018-1.mp3 Le député sortant de Mercier, Amir Khadir, qui s’est déplacé aux Îles pour l’occasion, constate lui aussi que Québec solidaire est à faire une percée sans précédent au sein de l’électorat québécois, qu’il compare à l’engouement péquiste des années 70.

Il s’agit, à son avis, d’un virage économique et écologique :

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/09/CLIP-2-POLITIQUE-Qc-SOLIDAIRE-27-9-2018-1.mp3 Également très encouragé par l’énergie ambiante, Robert Boudreau demande la confiance des Madelinots pour défendre les idéologies de Québec solidaire, en faveur des familles et de l’environnement :

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/09/CLIP-3-POLITIQUE-Qc-SOLIDAIRE-27-9-2018-1.mp3 Québec solidaire est passé de quelques centaines à plus de 20 mille de membres, au cours des 20 dernières années; une réalisation qu’Amir Khadir qualifie d’incroyable.

Aussi encourage-t-il le membership des Madelinots, soulignant que les grands discours ne sont rien, sans geste concret.