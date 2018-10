Les résultats du vote d’hier ne sont que préliminaires pour l’instant

Les résultats de l’élection générale d’hier soir sont considérés préliminaires, tant que le processus de recensement ne sera pas complété.

Au bureau de scrutin des Îles, ce processus a débuté cet avant-midi, en présence des candidats et des coordonnateurs de campagne qui ont choisi de répondre à l’invitation.

La directrice de scrutin, Sophie Cassis, précise qu’il s’agit d’une procédure systématique dans chaque circonscription :

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/10/CLIP-1-POLITIQUE-RÉSULTATS-PRÉCISIONS-CASSIS.mp3 Or, comme la victoire du péquiste Joël Arseneau n’est attribuable qu’à une très mince majorité de 21 voix, son adversaire libérale, Maryse Lapierre, envisage la possibilité d’un recomptage judiciaire.

Mme Cassis précise qu’elle dispose d’un délai de quatre jours pour en faire la demande :

http://cfim.ca/wp-content/uploads/2018/10/CLIP-2-POLITIQUE-RÉSULTATS-PRÉCISIONS-CASSIS.mp3 En vertu du résultat préliminaire de l’élection générale 2018, le candidat du Parti Québécois a remporté 38 virgule 69 pour cent des suffrages, contre 38 virgule 41 pour sa vis-à-vis libérale.

Robert Boudreau de Québec solidaire, et Yves Renaud de la Coalition avenir Québec, récoltent respectivement 13 virgule 56 et neuf virgule 34 pour cent des voix.

Le taux de participation au scrutin est de 72 pour cent.