Les troupes péquistes sont gonflées à bloc

Plus de 130 militants du Parti Québécois gonflés à bloc ont participé à l’épluchette de blé d’inde organisée, cet après-midi, à leur local électoral de Havre-aux-Maisons.

Bien que la lutte s’annonce serrée, aux Îles comme ailleurs Québec, ils sont confiants que leur candidat, Joël Arseneau, saura ravir le comté aux libéraux.

Ils sont encouragés en ce sens par leur chef, Jean-François Lisée et sa consoeur, Véronique Hivon, qui leur ont transmis un message préenregistré :

Ils sont encouragés en ce sens par leur chef, Jean-François Lisée et sa consoeur, Véronique Hivon, qui leur ont transmis un message préenregistré :

Joël Arseneau se déclare pour sa part très content de sa campagne électorale, menée tambour battant, dit-il; une campagne d'idées, positive, et dont les propositions collent à la réalité et aux besoins des Madelinots :

Le candidat péquiste a profité de sa tribune pour se moquer de la deuxième visite du chef libéral, hier soir; une visite qui illustre, à son avis, que le comté des Îles-de-la-Madeleine soit en train de lui échapper :

Enfin, Joël Arseneau se félicite de la mobilisation de ses troupes pour faire sortir le vote demain; il appelle les Madelinots à aller voter nombreux et avec confiance, pour se donner une voix forte à l'Assemblée nationale.