Une victoire à l’arrachée

Selon ce que nous rapporte Joël Arseneau, qui assistait au processus de recensement des données du vote d’hier, cet avant-midi au bureau de scrutin de Gros Cap, il est élu député du Parti Québécois pour Îles avec seulement 18 voix d’avance, sur son adversaire du Parti libéral, Maryse Lapierre.

On savait la course serrée; les résultats le sont donc tout autant et s’exposent à un recomptage judiciaire.

En entrevue, j’ai demandé à M. Arseneau ce qu’il en disait…