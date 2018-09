Visite d’Alexandre Taillefer pour motiver les troupes libérales

À dix jours du scrutin, le président de la campagne électorale libérale est venu appuyer la candidate Maryse Lapierre et fouetter les troupes militantes dans l’archipel, où la lutte s’annonce serrée.

Selon M. Taillefer, les Îles représentent un comté important à conserver pour le parti libéral et vante les mérites de sa candidate, en soulignant qu’elle a siégé sur le conseil d’administration de la Caisse Desjardins Des Ramées, et sur le comité d’éthique du Mouvement Desjardins.

Devant plus de 150 personnes qui s’étaient déplacées au rassemblement militant d’hier, l’homme d’affaires a lancé un appel à faire sortir le vote, dans une élection où il prévoit un taux de participation historiquement bas, même si son parti dispose d’une base d’électeurs parmi les mieux établies :

De plus, Alexandre Taillefer rappelle que le dernier gouvernement libéral a réussi à ramener le déficit budgétaire à l’équilibre, alors qu’un déficit de sept milliards était prévu à son arrivée au pouvoir par la vérificatrice générale.

Bien qu’il reconnaisse certaines coupures budgétaires, qu’il qualifie d’épisodiques, il affirme que les dépenses de l’État n’ont jamais diminué :

Alexandre Taillefer a profité de son passage aux Îles pour faire le tour d’entreprises et d’organismes avec la candidate locale, notamment la CTMA, le CISSS des Îles et les usines Fruits de Mer Madeleine et LA Renaissance.